Coordinadora de Paloma Mami: "Antes de que ella se presente en el Lollapalooza lanzaremos una nueva canción"

La cantante de trap Paloma Mami, suma más de 30 millones de reproducciones en Youtube con sus canciones “Not Steady” y “No te enamores”, por lo mismo, sus seguidores han estado ansiosos por saber cuándo sacará un nuevo single.

Lorena Astorga, tía de la artista y encargada de la agenda de Paloma, aclaró a través de su cuenta oficial de Twitter que "he leído mucho que ‘Paloma Mami se ponga las pilas’. Bueno, ¿y si yo les digo que tiene muchas más canciones? ¡Y tan buenas! Pero, chicos, esto no funciona así".

"Cuando perteneces a un sello (Sony Music), debes respetar los tiempos que ellos proponen", agregó.

Al ser consultada por LUN si le causaba molestía que cuestionen la cantidad de canciones de Paloma, su tía contestó "no es que me moleste. Sólo quise hacer una aclaración para que quede claro que ella sí tiene material, y muy bueno, pero sólo hay que esperar para que cause mayor impacto".

Además contó que la cantante de trap chilena sacará un nuevo single al mercado antes que se presente en el festival de música Lollapalooza. "Está confirmado que antes de que ella se presente en el Lollapalooza (30 de marzo) lanzaremos una nueva canción con videoclip, pero no puedo dar más detalles".