Madre de "Cangri" sobre investigación policial: "No quiero cuestionarme, no quiero sembrar odio”

La madre de Sebastián Leiva más conocido como "Cangri", Leonor Bravo, tuvo una conversación con el matinal "Hola Chile" de La Red donde se refirió a la investigación policial sobre la muerte de su hijo, de la cual prefiere tomar distancia.

“Era maravilloso. Cuando chico peleábamos mucho porque siempre fue inquieto, desordenado, pero era un muy buen hijo” recordó Bravo.

En cuánto a la investigación, Leonor Bravo explicó que prefiere mantenerse al margen. “Me pasa una cosa muy extraña. Nada me va a devolver a mi hijo. Si hay una investigación o la quieren hacer, que la hagan. Pero a mí en lo personal no me interesa, porque no quiero tener odio o rabia contra alguien o algo. Porque lo que tengo muy claro es que fue la voluntad de Dios. No quiero cuestionarme, no quiero sembrar odio”.

Además, aseguró que cuando se conozcan nuevos antecedentes “me va a dar rabia, como mamá me va a dar rabia. Y no quiero contaminarme. En mí no está querer saber más, porque se pueden saber muchas cosas. Y no quiero saber nada, no quiero desgastarme en una situación que a mí no me beneficia en nada”.

La madre de "Cangri" también tuvo una extensa conversación con LUN, pues tras confirmarse la muerte del joven Sebastián Leiva, quien fue encontrado sin vida en la frontera entre Chile y Bolivia, a pocos metros encontraron el cuerpo de otro hombre que fue identificado como Germán Gundián de 44 años.

La madre de Sebastián Leiva, Leonor Bravo, aseguró que cercanos a “Cangri” no conocían a Gundián. “No para nada. Nadie lo conoce, ningún amigo lo ubica. Sebastián era de miles de amigos, pero era siempre de andar con los amigos, los llevaba para todos lados, entonces es extraño que a esa persona nadie la conozca”.

Además, aclaró que su hijo vivía entre Antofagasta y Santiago por su trabajo, pues “Cangri” tenía un negocio de arriendo de autos.

“En Antofagasta que arrendaba, la ocupaban con sus amigos como taller, oficina y casa. El Seba tenía una rent a car, pero ahora estaba prestando servicios a una empresa de transporte de máquinas de café, entonces había vendido casi todos los vehículos de traslado más que nada. En Antofagasta y Puerto Montt tenían taller”.