Raquel Argandoña dijo que fue "castigada" en Bienvenidos por irrumpir en conferencia de Jani Dueñas

La panelista del matinal de Canal 13, Raquel Argandoña, aseguró que fue castigada por los encargados del espacio, luego de que apareció en la conferencia de prensa de Jani Dueñas, donde al momento de realizar su pregunta, dijo que según ella entendía, le habían ofrecido a la comediante en cuatro oportunidades sacarla del escenario, en medio de las pifias que recibió a su rutina.

Según consignó LUN , la entrada de la panelista a la pantalla, fue postergada algunas horas, luego de su participación en la rueda de prensa de Dueñas.

"Me castigaron, Jackie Cepeda (productora ejecutiva) y Daniel Sagües (director). Yo les voy a contar, si me quieren echar, me echan. Ayer (martes) yo estaba en el festival y después de la actuación de Jani Dueñas fui al VIP, quería ir al baño y de repente muevo una cortina y había una aglomeración de gente. Era la conferencia de prensa de Jani Dueñas" relató Argandoña.

La "Quintrala" aseguró que "levanto la mano para hacer una pregunta y sentí que alguien alegaba (...) quiero pedir disculpas a la ... ¿cuánto tengo que decir?... a la producción del festival. Yo no sabía que había que inscribirse (para preguntar). Eso me dijeron que tenía que decir".

"Yo siempre entro a las 8 (a Bienvenidos), pero el director y la productora consideraron que no era oportuno salir al aire en ese momento. Aparecí a las 11.10 y con años de televisión en el cuerpo, una sabe que cuando te están postergando la salida es porque algo pasa".

En dichos que consignó el mismo medio, la productora ejecutiva del espacio, Jacqueline Cepeda, dijo que "no fue la intención de la Raquel faltarle el respeto a la organización del festival".