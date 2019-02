Nano Calderón estuvo internado cuatro días en la clínica por exceso de esfuerzo en el gimnasio

El hijo de Raquel Argandoña, Nano Calderón, estuvo internado en la clínica durante cuatro días, luego de sufrir una rabdomiólisis de esfuerzo.

En una conversación con LUN, el estudiante de derecho contó que llegó el viernes a urgencia, pues el mismo joven explicó que “después de ir al gimnasio el jueves, tenía un dolor típico, pero mucho más intenso. Al segundo día tenía no podía ni estirar el brazo, así que fui al doctor. Nunca me imaginé lo que me iban a decir”.

Según el nefrólogo de la Universidad de Chile, Erico Segovia, la rabdomiólisis de esfuerzo consiste en una “destrucción muscular que tiene múltiples causas, entre ellas que gente no entrenada hace un esfuerzo físico mayor de lo habitual. Se manifiesta por dolor que va aumentando con los días en los músculos que entrenó”.

Pues así fue como Hernán “Nano” Calderón reconoció que “entre los viajes y las vacaciones, estuve como tres meses sin ir al gimnasio y el primer día, cuando volví a ir, entrené el tren superior, bíceps y pecho, con mucho peso”.

“Le puse un poquito más de lo normal para apurar el proceso” agregó.

El problema del diagnostico es que puede causar una insuficiencia renal lo que le causó temor al joven de 21 años.

“Creo que porque soy joven mi organismo funcionó bacán y no tuve ninguna falla renal. Quizás si me hubiera pasado esto en unos cuantos más no la contaba dos veces. Así que ahora fue un susto nomás” contó a LUN.

Además, detalló el tratamiento que tuvo le hicieron. “Fue mucha agua y me pusieron como seis litros diarios de suero. Así fui bajando la cantidad de creatinquinasa. Ahora que me dieron de alta, no puedo ir al gimnasio por dos semanas y debo tomar tres litros de agua al día por un buen rato” finalizó.