[FOTO] Ingrid Parra compartió en Instagram imágenes de los incidentes que sufrió en sus vacaciones

La actriz y humorista de “El Muro” Ingrid Parra, subió una imagen a su cuenta de Instagram donde aparece con el párpado derecho muy hinchado que, por lo que dijo, fue por una picadura, mientras se encontraba de vacaciones en México.

En el mensaje que acompaña la foto “Ups! Parece que me picó un bicho. último día nadie se enoja”.

Sin embargo, ese no fue el único incidente que tuvo pues la actriz también descubrió que era alérgica a las algas (sargazos). A pesar de eso Parra se lo tomó con humor.

“Aquí descubrí que soy alérgica a las algas y está lleno”. No sabía, y esto me manchó la guata y la cara con pintas café. Linda me veo con manchas y el ojo hinchada ‘ja ja ja’” comentó a LUN.

Ingrid se comunicó con su dematóloga, Gabriela Morán, de la Universidad de Santiago, quien la ayudó. “A ella le dio una fitofotodermatosos, una reacción alérgica por la savia de las plantas y por estar expuesta al sol. Es muy común, le puede pasar a cualquiera”, aclaró.

La especialista le recomendó una crema para tratar las manchas en la piel. Hoy la actriz regresa a Chile para comenzar con la nueva temporada de MCC.

“Me río de todo. Son las vacaciones y lo importante es reír de las cosas que van pasando. Llegando a Santiago lo arreglamos y listo”, finalizó.