Vasco Moulian tras rutina de Jorge Alís: "No era necesario que fueras ordinario"

El humorista argentino Jorge Alís la rompió con su rutina en la Quinta Vergara, fue trending topic en redes sociales, alcanzó un peak de cincuenta puntos de rating y se llevó todos los premios, pero no estuvo exento de críticas. Fue el panelista del “Muy Buenos Días”, Vasco Moulian, quien repasó la rutina.

Esta mañana, mientras en el espacio revisaban los mejores momentos de la rutina, el crítico aseguró que “se va agravando, porque me voy acordando de cosas que nunca se habían dicho en la Quinta que me parecen ordinarias, vulgares. No las puedo nombrar, pero se refiere a una forma de tener sexo... nunca en la vida se había dicho en la Quinta”.

“A mí me parece una falta de respeto hacia la familia, hacia las personas que somos más conservadoras”, agregó Vasco.

Moulian, sin embargo, aseguró que el show presentado por Jorge Alís es una de las mejores rutinas que ha pasado por Viña.

Tras un análisis completo de todo el panel del matinal, el crítico expresó “no se han referido al momento más ordinario que ha pasado este año. Yo estoy de acuerdo, mi hija es muy emocional y me dice que estoy en Twitter, pero quiero recalcar que Jorge Alís ha hecho uno de los mejores rutinas que yo he visto en la Quinta, salvo que no era necesario que fueras ordinario”.