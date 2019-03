Luli compartió fotografía junto a su hijo: ¡Pucha que me haces falta!

15:34 La imagen cuenta con más de 24 mil "Me Gusta"

Nicole Moreno vive momentos complejos, luego de que su hijo fuera internado en un centro del Sename ubicado en Graneros, tras ser vinculado en baleó a un joven en Las Condes.

La ex chica reality recibió una serie de críticas por no apoyar a los candidatos a reyes del Festival de Viña, que son de su programa “Estilo Chic”. Sin embargo, la modelo salió al paso de los dichos.

"¿De qué apoyo me hablan? ¿Acaso ellos me llaman para saber cómo está mi hijo? ¿Me llaman para ver si estoy bien? No, nadie, absolutamente nadie. Solamente el primer día, para ver qué decía la prensa”.

Tras el tenso momento, Moreno publicó a través de su cuenta de Instagram una imagen como “historia” en las que sale junto a su hijo como donde también escribió un mensaje: Guagüita mía, te extraño”, luego subió una foto en la expresó “pucha que me haces falta”.

