Novia de "Cangri" dedicó emotivo mensaje al primer hijo del ex chico reality

"El destino me puso a tu lado y me enseñó a tener un amor tan puro y profundo antes de convertirme en madre. Has llenado mi corazón de amor y felicidad desde el día uno”, así comienza el mensaje que la novia de Sebastián “Cangri” Leiva, Araceli Díaz, le dedicó al hijo mayor del ex chico reality.

Fue a través de sus redes sociales, donde aseguró que el pequeño de cinco años es parte de su vida, al igual como lo será su hermana que está por nacer.

“Aunque nos hayan arrebatado al motor de nuestros sueños, te prometo que haré todo lo posible y lo que esté en mis manos para cumplir parte de ellos. Te quiero conmigo para toda la vida, mi amor para ti será infinito y te prometo que tú y tu hermanita serán el tesoro más grande que tendré en esta vida", escribió.