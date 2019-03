"Chiqui" Aguayo y Hugo Valencia increparon a Vasco Moulian en medio de transmisión del matinal

Vasco Moulian, generó polémica en Muy Buenos Días, luego de abordar y resumir lo que fue el Festival de Viña. Todo ocurrió cuando conversaban en el panel y aseguró que “la peor humorista de la Quinta Vergara fue Jani… ¿cómo se llama esta niña?”, dijo.

Fue esta forma de nombrar a la humorista, la que sacó ronchas a Hugo Valencia y “Chiqui” Aguayo. “Que falta de respeto”, dijo el periodista.

Sin embargo, Moulian no guardó silencio y explicó su posición. “Yo digo lo que pienso, en este grupo de personas, sobre todo con Chiqui y Hugo es tremendamente difícil. Esta es la gracia, tener personas honestas que dicen al frente de las personas lo que piensan de ellos. Yo personalmente me he sentido un poco incómodo, porque no he podido desarrollar mi crítica como corresponde. Chiqui y Hugo se han encargado de aportillar antes de que uno dé un argumento”, aseguró.

Con el fin de distender el ambiente, preguntaron a “Chiqui” quien fue el peor del festival, a lo que ella respondió que prefería pensarlo un poco más. A esto Vasco aludió a Dino Gordillo, asegurando que la humorista no se había atrevido a mostrarle su descontento con su rutina.

Y “Chiqui” respondió: “se lo pregunté exactamente sobre un chiste de la violación que a mí me parecía importante, pero yo estoy de acuerdo con Hugo, que no ocupes más el argumento de que cosas hablamos en comerciales”, dijo y agregó “si nosotros habláramos la sarta de estupideces que tú hablas en comerciales también te harían mal”, remató.