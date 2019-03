Daniela Palavecino reiteró sus explicaciones por beso a Diego Boneta: "Esto no es acoso, es otro tema"

En una entrevista con LUN, la actriz Daniela Palavecino se refirió nuevamente al polémico beso con Diego Boneta.

El momento fue registrado en video por ella misma, desatando en redes sociales, una serie de críticas, que incluso apuntaron a que se trató de un "acoso" hacia el actor mexicano.

A días de lo ocurrido, Palavecino aseguró que ha sido maltratada a través de sus cuentas de Twitter e Instagram.

"Se critica el acoso y el abuso pero la mayoría de la gente que me ha escrito me ha maltratado. Me hablan de manera muy agresiva y son hartas mujeres", aseguró.

Con ello, insistió en que "hay una tendencia en redes sociales a tirar basura sin hacerse cargo, hay mucha gente resentida que quiere pelear y para eso se agarran de cualquier cosa", agregó.

Además, no dudó en ocupar el espacio para hacer un llamado a quienes la han criticado. "(...) Traten de ver esto de la forma que ocurrió y no como parte de una causa que no es. Esto no es acoso, es otro tema, me pueden decir fome, que no les gustó mi vestido, pero ¿hablar de acoso?", concluyó.