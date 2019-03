Claudio Fariña reapareció en TVN como nuevo panelista de "No culpes a la noche"

El late de TVN “No Culpes A La Noche” tiene nuevos integrantes, entre ellos el periodista Claudio Fariña, quien acompaña a la conductora del espacio, Kathy Salosny. El profesional hizo su estreno ayer en el canal nacional, luego de haber sido despedido en octubre.

El periodista explicó a LUN que “todos mis esfuerzos en estos meses apuntaban a otras cosas, a hacer institucionales, asesorías. No me imaginaba (que iba a volver a TVN), me sorprendió”.

“Hoy (ayer) llegué temprano y me encontré con algunos personajes emblemáticos del canal… fue bien emocionante” agregó.

A fines del 2018, a Fariña le propusieron ser panelista sólo algunos días, luego viajó de vacaciones en el sur y posteriormente le ofrecieron estar en el late de manera estable.

Además, el periodista habló sobre su aspecto físico ya que llamó la atención su delgadez. “¿Si estoy más delgado? Sí, mucho más flaco. Pero de a poco engordando, recuperando el peso. Además estuve todo este tiempo en el sur y mi mamá, para qué te cuento, olvídate de los curantos, asados de cordero. Me regaloneó mucho y muy bien” detalló a LUN.