Benito Cerati: "La música es donde mejor me expreso, nunca le tuve miedo a la presión, a la expectativa"

09:47 El músico estará este sábado 9 de marzo en el teatro Nescafé con su banda Zero Kill presentando "Unisex", su nuevo disco. El hijo de Gustavo Cerati dice que no necesita etiquetas para definir su identidad de género y no reniega de la influencia de su papá.

Como aprender en la cocina una receta de la abuela. Así ve Benito Cerati la influencia en su música y forma de trabajar de su padre, Gustavo Cerati. El hijo del fallecido astro argentino estará en Chile este sábado 9 de marzo para presentar junto a su banda, Zero Kill, su nuevo disco, "Unisex".

Benito, que vive en Argentina, sentía que necesitaba venir al país en que nació y de donde es su mamá, Cecilia Amenábar, para compartir su trabajo. "Es tan mío este disco que realmente siento que quiero estar ahí lo más posible, porque Chile también es una parte importante", dijo a hoyxhoy

Aunque lleva seis años con su proyecto musical, hoy siente que está en un momento en que la gente ya lo está escuchando a él por su música y no solo por ser el "hijo de".

Con 25 años, no tiene problemas con ningún tema. Ni su padre ni su orientación sexual son tabúes. De hecho, son temas que habla en sus redes sociales, donde es muy activo y suele abordar temas que le preocupan, como la lucha por la igualdad de género.

Tal como lo sugiere el título, "Unisex" aborda el tema de la identidad y plantea una idea que le ronda en la cabeza, que tiene que ver con la utopía de vivir en un mundo sin divisiones de género y con más libertad.

"Tiene que ver un poco con algo personal. (Unisex) era una palabra que englobaba mucho de lo que está pasando hoy en día, en el mundo entero se ha desatado una especie de liberación cultural de ciertas normas", explicó. "Es como mi granito de arena para empujar hacia ahí, para ir a algo más libre, más desprejuiciado", agregó.

El año pasado Benito Cerati dijo públicamente: "Soy gay y feliz". En esa línea, "Unisex" es una especie de declaración de principios desde la carátula en adelante, donde se le ve con un look andrógino.

¿Cómo has resuelto tu identidad de género?

He pasado por varias situaciones. "Soy esto, no soy esto", ¿viste que ahora hay un montón de cosas? Hoy en día siento que no necesito un nombre determinado. Sé que soy varón, porque he nacido de esa forma, y realmente no tengo conflictos con eso. Pero de ahí a qué es ser varón, ese es el cuestionamiento, qué significa ser varón. No creo que haya nada pautado por lo físico.

¿Eso es algo que exploras artísticamente?

Sí claro. Siempre pongo personajes que están liberados o en camino a la liberación o en ese lugar más turbulento de no saber qué es. Está bueno, porque es una fuente de inspiración que no termina, conocerse termina el día que uno muere. Y ha sido súper heavy sacarlo para afuera, porque es como estar desnudo en la vía pública. Pero es lo mejor que me ha pasado, porque con el disco me están empezando a escuchar por mi música y eso nunca me había pasado. Me escuchaban generalmente por otra cosa, por ser hijo de o por el morbo. Y ahora es por lo que digo, por lo que canto.

Hablas del morbo, pero elegir ser músico de alguna manera te iba a exponer. ¿Por qué tomaste esa decisión?

Es que es lo que más me genera pasión, no lo pude evitar. La música es donde mejor me expreso. Cuando hay pasión no hay forma de frenarse. Me parece que eso es lo único necesario, y la autenticidad; no hay un bien o mal, entonces nunca le tuve miedo a la presión, a la expectativa.

Nat Geo estrenó "Bios", dedicado a tu padre, y tú participaste, ¿tiene que ver con preservar su legado?

Me gusta mucho hablar, recordar mi pasado porque es eso, sino no estaría acá. Sería una locura renegar. A mí lo que me molesta a veces es cuando me empujan a estar constantemente revisando todo eso. Uno elige los momentos en donde hablar esas cosas, ese es el tema. Yo creo que en el caso del "Bios" con la familia entera había algo que nos faltaba revisar. Nos permitió a la familia ver videos, sanar algunas partes. Y un poco eso pasó con mover todas esas cosas, nos hizo cerrar ciertas cuestiones, seguir adelante. Es algo relindo, ver crecer y evolucionar a tu familia de la misma forma que uno.

¿Te viste reflejado en la manera de trabajar de tu papá?

Yo de la cocina tengo todo, todo lo que es estudio y eso, hago los mismos procesos. Yo vi desde adentro varios discos, entonces hago el mismo proceso. Es como que te dijera que he visto a la abuela hacer la torta con la receta familiar y ya sé cómo es. Ha sido mi maestro en grandes sentidos y me siento súper cómodo, siento que no podría componer distinto.