El desesperado llamado de Daniela Nicolás tras el cierre de su casa de estudios

10:50 La actriz no sabe qué hacer ante la situación que vive como estudiante de la Universidad del Pacífico, la cual quebró y cerró el mes pasado.

La actriz Daniela Nicolás hizo un llamado de urgencia a través de su cuenta de Twitter, por la situación que vive como estudiante de la Universidad del Pacífico la cual quebró y cerró el mes pasado.

Daniela estaba cursando el último año de Relaciones Públicas y ahora no sabe si podrá terminar, pues no sacó sus papeles para gestionar la reubicación de una universidad.

La actriz publicó “Ayuda! Era estudiante de la u pacifico. La u quebró, cerró, y no tengo cómo sacar mis ramos para poder irme a otra universidad. Qué se hace en ese caso?”.

Según La Cuarta, la actriz contó que “me quedaba un año. A fines de 2018 quebraron, nunca dijeron qué pasaba, siempre hubo problemas para buscar los papeles”.

Además, explicó por qué no obtuvo sus respectivos papeles a tiempo: “a fin de año siempre hubo problemas y vez que iba a retirarlos me decían que estaban en huelga, que tenían problemas. No podía pasar pidiendo permiso todos los días en la pega” relató Nicolás.

Finalmente, hablo sobre los rumores del cierre donde especificó que “en 2017 me contaron algo, pero al preguntar me lo negaron y a fines del año pasado cierran, es súper triste. Hay tiempo y plata invertida, al final nos dejaron a todos a la deriva.