Salosny y De Moras tuvieron un cara a cara para aclarar episodio televisivo de hace una década

Las animadoras Katherine Salosny y Carolina de Moras, aclararon en pantalla, en el late "No culpes a la noche", el episodio de la salida de Salosny del matinal de TVN (entonces llamado "Buenos días a todos") ocurrido en 2010, ocasión en la que fue reemplazada por la ex animadora del Festival de Viña.

El caso, implicó que el público solidarizara con Salosny y responsabilizara de su salida al fallecido animador, Felipe Camiroaga, quien fue abucheado durante la entrega de los premios Copihue de Oro.

"Tú partiste, yo me acuerdo, haciendo un espacio en el Buenos Días a Todos" le dijo Salosny a De Moras, quien respondió, " era 'Carola Datos', ¿te acuerdas? (...) fue súper heavy porque yo venía de separarme y estaba como rehaciendo mi vida y viendo qué cresta hacía".

De Moras añadió "fue como en abril y en junio. En julio tú te fuiste de vacaciones". "Te ibas dos semanas, pava, y te fuiste al final como tres, un mes" dijo la ex animadora del Festival de Viña.

"¿Cómo que pava?" dijo Salosny en respuesta, a lo que De Moras, explicó "¡Sí poh! Te fuiste demasiado tiempo".

"De repente se sienta el Tata (Díaz) y me dice, ‘ya, guachi, te tengo la firme’. Y yo ‘cagué, me van a echar’, cachai, porque había como una solemnidad en la invitación a hacer esa reunión (...) me llamaron un montón. Yo dije, ‘quizás no les gusto, se acabó el presupuesto, se acabó el ‘Carola Datos’, que yo lo estaba pasando chancho’. Y él me dice ‘ya, la firme es que necesitamos que reemplaces a la Kathy Salosny". dijo De Moras, quien añadió "acá no hubo nada de serrucho".

Salosny, en respuesta a un comentario de Claudio Fariña dijo "después se alargaron las vacaciones" y la ex animadora de Chilevisión respondió "ahí habría que preguntarle por qué se alargaron las vacaciones. Y ahí le digo ‘Tata, estás seguro, yo no me siento capaz, no cacho nada, no sé ni qué cámara mirar, no entiendo nada’. ‘No, guachi, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar’. Y dije ‘bueno, si ustedes tienen la confianza, que saben de tele, démosle".

Salosny, en tanto, señaló que "hablando en serio, las mujeres tenemos ese costo en televisión ¿sí o no, Carola? O sea, seamos honestas, nos pasan cosas, nos sacan a las mujeres, te ponen a otra que te reemplaza. Es mucho más duro para nosotras y tú lo has vivido, lo viviste también en otro canal".