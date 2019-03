Ingrid Cruz y nueva producción de Mega: "Es turbia, como las series gringas"

La actriz Ingrid Cruz, quien es miembro de elenco de la nueva teleserie de Mega, "Juegos de Poder", se refirió a la producción en la que interpretará a la periodista Karen Franco.

Su personaje, estará en medio de la disputa entre el político Mariano Beltrán (Álvaro Rudolphy) y el fiscal Aníbal Ramos (Jorge Zabaleta).

En el matinal de Mega, Cruz dijo que "hace rato que no me pasaba que me leía los capítulos completos... está tan entretenida", consignó LUN.

"Es turbia, como las series gringas", dijo la actriz.