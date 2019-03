Vasco Moulián y fin de Yerko Puchento: "Es lo mejor que le puede pasar a la TV. Misógino, vulgar, cobarde"

09:33 El panelista del matinal de TVN apuntó contra el personaje de Daniel Alcaíno y dijo que "no tiene espacio en la televisión de hoy".

En el matinal de TVN, "Muy Buenos Días", uno de los panelistas del espacio, Vasco Moulián, atacó a "Yerko Puchento", luego de que se conoció de la salida del guionista, Jorge López y del eventual fin del personaje.

"Creo que esto es lo mejor que le puede pasar a la televisión chilena. Misógino, vulgar, cobarde" dijo Moulián según consignó Glamorama.

El panelista del matinal de TVN además apuntó contra el guionista, Jorge López y, dijo que el personaje dice todo "detrás de una máscara". "Jorge López, vecino mío, me lo encuentro todos los días, seguramente me va a encarar y todo, es el creador de esa especie de bombardeo, que es indefendible. No sé cómo alguien puede defender a ese personaje que le ha hecho tan mal a nuestro país, y a nuestras comunicaciones".

"Los recontrafelicito" dijo Moulián a los ejecutivos de Canal 13 por la decisión y añadió que el personaje "hace mucho tiempo que no va acorde" con "los tiempos que corren".

"Insultaba a las mujeres, qué se yo. Hay tantos argumentos para decir ‘Yerko Puchento’ no tiene espacio en la televisión de hoy. Pero hace tres años…" añadió.

Sobre la justificación de la alta sintonía que tiene el personaje, Moulián se mostró escéptico y plantéo que "cuando termina la teleserie de Mega, que es la líder en ese horario, justo ahí entra Yerko Puchento. Entonces, por favor, yo les pido con todo el amor del mundo que no entremos en el juego".