Revelan "encontrón" entre Fran García-Huidobro y Maly Jorquiera por incómoda broma

El Festival de Viña sigue trayendo coletazos y hoy se reveló uno que podría afectar la convivencia del renovado late de Canal 13 "Sigamos de largo", ya que se desclasificó un fuerte encontrón entre Francisca García-Huidobro y Maly Jorquiera, quiénes serán conductora y panelista de dicho programa.

El conflicto tiene su origen en el programa festivalero "Échale la culpa a Viña", donde panelistas e invitados analizaban la propuesta de matrimonio de Dino Gordillo en el escenario de la Quinta Vergara, a lo que Maly comentó que ella se había cansado de esperar que su pareja, Sergio Freire, le pidiera matrimonio. “Lo amarré con una guagua y la guagua no amarra nada, ¿cierto, Fran?”, le preguntó a Fran.

Esta broma no cayó para nada bien a García Huidrobro quién no tardó en en responder: “Podría ser el contrato más corto en Canal 13… A diferencia tuya, me separé cuando mi hijo tenía 3 meses. Para tu tranquilidad, mi hijo fue muy deseado por su padre y por mí”.

Consultadas por La Cuarta , Maly confesó que: “vengo de un programa de humor y ella se tiene que acomodar a mí y yo a ella. Estaban hablando de mí y yo traté de salir jugando y dije eso… A Fran no le gustó, se molestó. Luego lo conversamos, le dije ‘Fran, sorry, fue una respuesta que me salió en el momento’. Soy de las personas que, si la cago, me disculpo al tiro”, recalcó.

POr su parte, en el mismo periódico, Fran destacó que “soy escorpión, tiro la pachotada y se me olvida en 10 minutos. Después en la noche fuimos juntas a la Quinta Vergara y nos matamos de la risa”, señaló.