Dash tras críticas por su actitud en redes sociales luego de la muerte de Cangri: "Ustedes no saben nada de mi vida"

Tras la inesperada muerte de Sebastián Leiva, más conocido como "Cangri", uno de sus mejores amigos, Maikol González, alías el "Dash", con quien compartió en el docureatlity de Canal 13, explotó a través de su cuenta de Instagram tras las críticas de sus seguidores por la actitud que ha tomado en redes sociales acusandolo de "no vivir el duelo", informó La Cuarta.

"Quiero aprovechar mi Instagram para darle un mensaje a toda esa gente que me ha criticado y que ha dicho que yo soy mal amigo con el Cangri porque no fui a la tele a hablar, y porque no lo he nombrado mucho en mi Instagram” escribió el "Dash" según informó La Cuarta.

Además agregó que “ustedes no saben nada de mi vida y de mi relación con el Cangri. Todos mis sentimientos, amistad y cariño se los demostré en el velorio y con su familia".

Finalmente se defendió por no haber tomado un protagonismo mayor en los programas para referirse a la situación. “No tengo por qué ir a la televisión a hablar de él porque no corresponde. Yo no tengo por qué estar todo el rato triste en mi Instagram, porque no corresponde. Yo vivo mi duelo en la intimidad, con los cercanos y su familia”, finalizó.

Posteriormente, el cantante "Dash" decidió borrar la publicación de su cuenta en la red social.