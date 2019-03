Bienvenidos sorprendió a sus televidentes tras anunciar salida de Pedro Engel

15:44 El astrólogo no se encontraba en el programa, donde sólo le dedicaron unas palabras, lo que generó algunas críticas por la "fría" despedida a Engel.

Esta mañana el matinal de Canal 13 "Bienvenidos" confirmó la salida definitiva de Pedro Engel, luego de Tonka Tomicic, Martín Cárcamo y el resto del panel despidieran al astrólogo, sin que estuviera en el set.

"Te queremos, Pedro. Siempre unido a nosotros. Muchas gracias Pedrito. Un abrazo de todo el equipo. Te queremos mucho” fue el mensaje que le enviaron al finalizar el programa de hoy.

Un homenaje que generó polémica en redes sociales, pues los "twitteros" tildaron de “fría” la despedida al astrólogo, quien estuvo nueve años trabajando en el matinal. “Qué feo” y “se merecía otra despedida” fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, Engel se refirió a su salida del programa en una conversación con “Intrusos”. "Tomé la decisión de irme del ‘Bienvenidos’. Siento que cumplí un ciclo. Me voy lleno de amor. Me han escrito unas cosas preciosas mis compañeros de trabajo, yo también".

"Como en toda relación de 9 años pasé momentos difíciles, pero si pongo en una balanza siempre fueron más los buenos momentos. Sería absurdo no haber tenido problemas en 9 años".

"Me vengo con muchos amigos, mucho amor. Estoy muy agradecido de Canal 13. No tengo nada pendiente. Me voy por la puerta ancha. Si alguna vez las vueltas de la vida, quien sabe vuelvo. A veces hay momentos en que uno tiene que cerrar la puerta en el momento adecuado. Y este era el momento" dijo.

La despedida a Pedro Engel:

Críticas a Bienvenidos:

