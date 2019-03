Las razones de Pedro Engel para dejar "Bienvenidos"

El día viernes, Tonka Tomicic dio a conocer públicamente que Pedro Engel no seguiría en el matinal de Canal 13. La inesperada noticia trajó consigo muchas elugubraciones respecto a las razones por las que dejaba el programa, pero este sábado en conversación con LUN fue el mismo tarotista el que despejó las dudas.

La principal razón para Engel es que no había sintonía con el nuevo director del programa. "Con este nuevo director (Daniel Sagües) el matinal tomó otro rumbo más policial e informativo. No estaba muy interesado en mis temas (...) No nos alcanzamos a conocer. No es que nos hubiésemos llevado mal, pero no había química entre nosotros", manifiesta.

En la misma línea, agrega que no había espacios para hablar. "Lo que yo hice tuvo su momento. Desde septiembre estaba de panelista y el panel era muy grande. Uno no alcanzaba a decir 'hola'. Yo tenía ganas de hacer otras cosas".

Consultado por esas "otras cosas", el tarostista menciona que dentro de sus proyectos próximos está la creación de un canal por internet llamado "Engel TV", el que realizará con otras personas "que también enseñen sus conocimientos" y que participará una vez a la semana en otro programa de TV abierta.