Productora chilena demanda a Daddy Yankee por show cancelado en Octubre del 2018

En octubre del 2018 muchos fanáticos del reggaeton en Chile se sorprendieron cuando Daddy Yankee canceló tres cociertos que tenía agendado en conjunto con Luis Fonsi. La razón que entregó el puertoriqueño a través de la cuenta de Instagram de su sello discográfico "El Cartel Records", fue "incumplimiento de contrato" por parte de la firma a cargo del festival, Empire Digital Entertainment.

Entrevistado por LUN, Cristián Argomedo, dueño de Empire Digital Entertainment, menciona que la noticia, al igual que los fanáticos, la recibieron a través de redes sociales y no por canales formales. Argomedo continúa y plantea que "la inversión que realizamos con esto (los conciertos) fue demasiado alta y quedamos quebrados".

Explica, además, que la cancelación se debió a la presencia de Luis Fonsi ya que el equipo de Daddy Yankee "desconoció la presencia de Luis Fonsi en el show, pero ellos lo sabían hace meses. Antes del espectáculo en Chile, Fonsi y Daddy Yankee acturaron en Tenerife, España, donde tuvieron un problema que después repercute en nosotros".

Por estas razones, es que el empresario chileno preparó una demanda por una suma de 3.7 millones de dólares, demanda por la cual fue notificado el pasado viernes el reggaetonero.

El abogado de la productora, Diego Sánchez, comentó a LUN que la demanda corresponde "a daños patrimoniales por montar show, los gastos de publicidad; lucro cesante, que es lo que dejó de ganar mi cliente, aproximadamente 1.500 millones de pesos en utilidades. Y además de eso que restituyan los 300 mil dólares que se le pagaron por adelantado".

Según el abogado, Daddy Yankee "tiene 15 días para contestar la demanda. Si no contesta, pierde oportunidad de contar su versión, es como decir 'no tengo nada que probar'. Si no tenemos contraparte, es mucho más fácil".