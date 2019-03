Cata Pulido por detención de Kathy Orellana: “Esto de ser tan rígidos con algunos y tan blandos con otros me tiene podrida”

La cantante y jurado de Rojo, Kathy Orellana fue detenida por Carabineros mientras trabajaba, como acostumbra, en la feria en Rancagua este lunes, situación que no dejó indiferente a nadie.

Acorde a lo señalado por Glamorama , los representantes de la cantante expresaron por medio de un comunicado que “Este hecho se produjo debido a que Katherine Orellana tenía una orden de detención pendiente por conducción en estado de ebriedad del año 2016, información que lamentablemente se ha tergiversado en algunos titulares, generando una ola de interpretaciones erradas en la opinión pública".

Y agregaron que “La cantante de Rancagua se encuentra muy tranquila y acompañada por sus padres e hijo, esperando el juicio que se realizará el día 3 de abril de 2019. En la actualidad, Katherine Orellana continúa con su tratamiento de rehabilitación, cuyo proceso se encuentra en la última etapa, y luego de lo cual podrá retomar al 100% su carrera artística".

El tema fue tratado en el programa de farándula, Intrusos, de La Red, momento en que la actriz Catalina Pulido manifestó lo siguiente:

"Esto lo voy a hacer en paralelo con lo que pasó con Jorge Alis y sus trabajadores (hace referencia a que la Policía de Investigaciones ingresó a los camarines del comediante en la Quinta Vergara, luego de su show en el pasado Festival de Viña, para solicitar los documentos de migración a los ayudantes y artistas extranjeros.), que es como un poquito de publicidad para que vean que Carabineros hace la pega".

Y continuó señalando "¿Es necesario ir a buscarla un domingo para que pernocte en una comisaria y así formalizarla al día siguiente? ¿Por qué no ser un poquito más empáticos con ella?".

“A mí me parece innecesario. Está bien que la formalicen, me parece bien que ella tenga que pagar por los delitos, por las tonteras que haya cometido en su pasado. Pero esto de ser tan rígidos con algunos y tan blandos con otros me tiene un poco podrida”