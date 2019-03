Justin Bieber y su lucha contra la depresión: "Recen por mí"

Ayer "He estado mal y sintiéndome muy desconectado y raro... Siempre consigo recuperarme, así que no estoy preocupado. Solo quería hablarles y pedirles que recen por mí", escribió en su Instagram.

Justin Bieber salió al paso de los rumores y usó su cuenta de Instagram para hablar de su depresión. Los comentarios venían desde hace algunas semanas, tras la revelación de una serie de imágenes obtenidas por paparazzis en las que el cantante lucía un aspecto que llamó profundamente la atención.

Hasta el momento el astro pop solo había señalado el 2017 que sufrió una especie de crisis nerviosa tras ofrecer más de 150 conciertos con su gira mundial y que aún le costaba confiar en las personas de su alrededor. Motivo por el que terminó asistiendo a terapia de pareja junto a su esposa, la modelo Hailey Baldwin.

El artista escribió en Instagram que "Solo quería ofrecerles una pequeña actualización y con un poco de suerte por lo que estoy pasando tendrá algún tipo de repercusión. He estado pasándolo mal y sintiéndome muy desconectado y raro...".

Pero en el mismo texto llamó a la calma a sus seguidores, señalando que "Siempre consigo recuperarme, así que no estoy preocupado. Solo quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es leal y sus plegarias son escuchadas, gracias. Esto es lo más humano que he sido nunca, afrontando mis problemas de frente".

El mensaje lo escribió junto a una imagen en la que aparece acompañado por Scooter Braun y Kanye West.

Justin Bieber también señaló recientemente en una entrevista a la revista Vogue que: "Me deprimo realmente cuando estoy de gira. No había hablado sobre estoy y estoy todavía procesando muchas cosas de las que no he hablado. Estaba solo, necesitaba algo de tiempo".

Acorde a la revista People, el hecho de que Bieber esta hablando abiertamente de su depresión, forma parte de la terapia que está recibiendo para poder superarla.

Alejando los rumores de un conflicto matrimonial, De hecho, en la conversación con Vogue Justin dijo que Hailey Baldwin se había convertido en la piedra angular de su vida que le aportaba la estabilidad que llevaba más de una década buscando.