Dura amenaza de Bárbara Córdoba a Lisandra Silva: "Me voy a ofrecer de testigo para ir a joderte la residencia"

Luego de que la cubana Lisandra Silva denunció que su compañera Bárbara Córdoba se encontraba desaparecida y, luego reveló en un posterior mensaje, que la estaba buscando supuestamente por la deuda del arriendo del departamento que comparten en Miami, la argentina respondió con todo.

Un mensaje publicado por la propia Silva en Instagram, consignado por el sitio AR13, da cuenta de la dura respuesta que tuvo de su compañera, en el que le asegura que llegará hasta las últimas consecuencias, luego de la acusación pública de la deuda del arriendo.

"Te voy a demandar por daños y perjuicios a mi imagen y me voy a ofrecer de testigo para ir a joderte la residencia, porque con una demanda, te aseguro que eso no te conviene para nada en tu caso de proceso de papeles" dijo Córdoba.

"Debes estar a un nivel demasiado eleveado para pensar que yo debo esconderme de ti. Que si hago algo es para dañarte o no se" añadió.

Córdoba además, según el mensaje publicado por Silva, le dice a su ex compañera de departamento que "¿quién carajo te crees que sos, quién sos flaca?". "Nunca te he dejado de pagar si es verdad que los últimos dos meses se me hizo algunos días tarde, pero jamás he faltado a pagarte" añadió.