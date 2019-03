Francisca García Huidobro: "No llegué para sacarle el trabajo a Sergio Lagos"

La actriz y animadora de TV, Francisca García Huidobro, se refirió en LUN a su llegada al late "Sigamos de largo" de Canal 13, quien hasta enero, era conducido por el periodista Sergio Lagos.

García Huidobro, quien debutó en el espacio la noche del martes, dijo que su llegada al programa que ya estaba armado "mediáticamente es complicado".

"Parece que hubiera llegado a quitarle la pega a alguien y honestamente no es así. Yo no soy usuaria de la TV en ese horario. Cuando Canal 13 me ofreció hacer un late, no sabía que era este" añadió.

La ex conductora de Primer Plano además indicó que "no llegué para sacarle el trabajo a nadie. Tengo una muy buena relación con Sergio (Lagos)".

Sobre la situación al interior del equipo, al ser consultada sobre si conversó la situación con sus actuales compañeros de trabajo, García Huidobro indicó que "nunca. Tal vez no les gustó y no se atrevieron a decirlo, pero yo he sentido siempre su apoyo y yo llegué con todas las ganas de reconstruir un equipo".