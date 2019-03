Angie Jibaja arremetió contra su madre en Instagram: "Te odio más que a nadie en este mundo"

18:08 La actriz le solicitó mediante la red social la devolución de un dinero que ganó en Chile. "Tú no me has dado nunca jamás, todo lo hice sola" dijo.

La actriz peruana Angie Jibaja, se refirió en duros términos a su madre en una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram, los que a petición de su hijo luego borró, según informó La Cuarta.

Jibaja solicitó a su madre a través de la red social una serie de "bloquéame si quieres, pero devuélveme el dinero que yo me gané en Chile por mucho tiempo. Tú no me has dado nunca jamás, todo lo hice sola. Eres una mantenida con esposo. No quiero hacer escándalo".

"Tú moriste para mí completamente el día que te metiste e intentaste meterte conmigo y mis hijos. Te odio más que a nadie en este mundo. Eres una hipócrita" escribió la actriz.

En otro mensaje Jibaja además dice que "quiero que traigas mi dinero o si no te voy a denunciar. A mí nadie más me va a robar mi dinero, nadie más va a disponer de mi dinero (...) te doy una última oportunidad".