Denise Rosenthal: "Me parece importante abrazar y cobijar a todas las artistas chilenas"

Con un show listo para este fin de semana en Club Amanda, la cantante Denise Rosenthal está en uno de sus mejores momentos tras una fresca cadena de éxitos que vienen desde el estreno de su single "Soñarse de a dos" junto a su pareja, a mediados de febrero, y con su reciente interpretación del popular tema de la trapera Paloma Mami, "No te enamores".

La artista, que ya prepara su tercer disco, conversó con hoyxhoy y contó que piensa viajar a Los Angeles en Estados Unidos para grabarlo.

Estaba componiendo y produciendo para mi disco, "Cambio de Piel", y Cami (Zicavo) me había visto muy involucrada en eso. Él me regaló una canción, la estuvimos escuchando y yo dije "Quiero que esté en el disco", la grabamos, y si bien no estuvo en el disco, todo salió bien de todas formas, y la canción quedó hermosa como para estrenarla este año. Fue un trabajo muy emotivo y honesto, que siempre ha sido principalmente la intención de toda mi música.

No es algo como planificado. Siendo que los dos nos dedicamos a la música y la composición - cosa en la que estamos súper involucrados-, creo que resulta inevitable el que no nos encontremos en un punto de esos caminos. Pero no es algo que sea estructurado, la verdad.

Fue idea de la radio, yo sólo recibí la invitación, y me pareció muy linda la iniciativa de hacer un homenaje a mujeres dentro de la industria de la música contemporánea en el marco del Día de la Mujer. Me pareció bonito poder homenajear a una artista nueva. Cuando yo partí, quizás ese tema no estaba tan en boga, entonces me parece importante abrazar y cobijar a todas las artistas chilenas. Dejar de lado las supuestas rivalidades que la gente puede llegar a creer que puedan existir, porque la realidad es que hoy en día hay muchos más espacios para las mujeres, y creo que hay que apoyarnos entre todas.

Creo que hay que estar constantemente reflexionando y tomando consciencia frente a cosas que uno puede hacer en el día a día para poder construir y generar un espacio y un mundo mucho más equitativo. Creo que el ocho fue un día histórico. Creo que días así tienen que repetirse constantemente en pos de esa intención de reestructurarnos, de buscar apoyo, contención, y un mundo más equitativo e igualitario. Independiente de que haya o no un día, lo importante es que se generen esos espacios de diálogo y reflexión. Yo trato también de poder aportar y contribuir desde mi lugar, que es la música.