Cristián Sánchez atacó de nuevo a José Miguel Viñuela: "Después el compadre se pone a llorar"

Durante el Festival de Viña el conductor del “Muy Buenos Días”, Cristián Sánchez, criticó a José Miguel Viñuela, por decir que se “bajaba” de la Gala siendo que ni siquiera había sido invitado. Esto trajo consigo una respuesta del animador de “Mucho Gusto” en el que se descargó.

“En TVN me hicieron pedazos, por un tema que yo jamás hice ninguna declaración y dejaron puesto… el señor Cristián Sánchez dejó puesto en el aire de que yo había sido un cara de raja… Yo jamás hice ninguna declaración. Busquen una declaración donde yo haya dicho, ‘me bajo de la gala’” aseguró Viñuela.

"Eso me dolió. Lo llamé personalmente. Me pidió disculpas. Me dijo ‘tú sabes que esto es un juego televisivo’. Para ti puede ser un juego. Para mí no lo es”, agregó el conductor de “Mucho Gusto”.

Pero la polémica sigue, pues Cristián Sánchez se lanzó una irónica respuesta la que iba directa al conductor del matinal de Mega.

"¡Oye, Martín! Martín Cárcamo, a Viñuela no lo voy a nombrar porque después el compadre se pone a llorar (risas)" expresó Sánchez, aludiendo a los reclamos realizados por Viñuela.

Finalmente, el conductor del matinal de TVN, insistió con el tema y lanzó "anote en el GC, ahí, hashtag #Sánchezchallenge. El caracho a las 8 de la mañana. Julio César Rodríguez, Martín Cárcamo, Eduardo de la Iglesia, a Viñuela no quiero meterlo porque después va a decir ‘me está encarando, me está encarando".