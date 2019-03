China Suárez contó que haría si es que Benjamín Vicuña le fuera infiel

China Suárez y Benjamín Vicuña llevan tres años de relación, que si bien no empezó bien por la polémica generada con la ex pareja de Vicuña, la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, pero supieron solucionar aquello y en la actualidad son una de las parejas más solidas de la farándula argentina.

En una conversación con la revista “Gente”, la actriz contó qué pasaría si es que el actor chileno le fuera infiel, donde expresó que “es algo más que hablado con Benja. Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa”.

"Y sólo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades. En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo" agregó.

Finalmente, aseguró que "soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo".