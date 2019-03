Carmen Gloria Arroyo a Fran García Huidobro: "Cuando una tiene una fijación con algo tiene que consultar al psicólogo"

Sigue la polémica entre Carmen Gloria Arroyo y Francisca García Huidobro, y nuevos comentarios alentaron el debate entre una y la otra.

Esta vez fue la conductora de Canal 13, Francisca García Huidobro, quien se refirió de manera despectiva a las pelucas utilizadas en el programa de "La Jueza", quien defendió su espacio televisivo.

“No, esas pelucas de la jueza no se las recomiendo a nadie, la pediculosis te la encargo”, fue el comentario que lanzó la animadora del nuevo late de Canal 13.

Por otra parte, En una conversación con Intrusos, Carmen Gloria Arroyo se refirió a las palabras de la animadora donde expresó "cuando una tiene una fijación con algo tiene que consultar al psicólogo”.

"En el canal me contaron y revisamos las imágenes. Creo que acotaciones como esa no merecen mayores comentarios, porque yo he dado una lucha por tener un espacio para la gente que me interesa en televisión y la gente que me interesa es la gente más desvalida, el sector mas humilde de nuestro país", aseguró Carmen Gloria a Intrusos.

"Creo que estos prejuicios y estos arribismos que tratan de asimilar a esa gente con ciertas condiciones higiénicas, nos hace muy mal a todos", afirmó Arroyo.

Por otra parte, Francisca García Huidobro lejos de apagar la polémica le respondió con todo a "La Jueza". "Pero si las pelucas de la jueza eran lo más ordinario del mundo. Todos saben. Ahora lo digo yo y queda la ‘cagá’".

"Lo dije hace dos años en Primer Plano y ella se ofendió a morir, ella se ofende en general. Sorry, no sé si las de TVN son mejor, las que habían en Chilevisión eran un asco. No estoy transparentando nada que la gente no sepa" aseguró a Intrusos.