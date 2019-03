Silvina Varas le respondió duramente a una seguidora: "Si no fue mi doctor, mejor cállese"

15:44 La ex chica reality Silvina Varas siempre ha sido apuntada por su delgadez, pues esta vez la ex de Ignacio Lastra no aguantó más las críticas.

La ex chica reality Silvina Varas siempre ha sido cuestionada por su delgadez, y en esta oportunidad la ex de Ignacio Lastra no aguantó más las críticas y le respondió duramente a una seguidora de Instagram por “diagnosticarla” de tener trastornos alimenticios.

Silvina Varas publicó una imagen suya acompañada de un reflexivo mensaje sobre lo negativo de redes sociales. “últimamente todo es muy negativo en redes... ¿y si practicamos el respeto y tolerancia? Hablo en general, no de mí. Sea mujer u hombre, primero es persona”.

"No cuesta nada el respeto loco. Nada. Es gratis. Y te hará bien a ti, las cosas buenas llegan si entregas cosas buenas también. No sé de dónde cresta sacaron que es al revés. Analízalo”, finalizó.

Muchos reacciones divididas causó este mensaje, pero una de las seguidoras le contestó: "pero yo creo que tampoco es bueno mentirle a alguien que sufre de trastornos alimenticios, llamándole bella, hermoso creo que es ser malo, es mentirle con tal que no se sienta mal".

Esto no le cayó nada de bien a Silvina, pues le respondió duramente a su comentario: “Si a mí te refieres, quisiera saber cuándo fue que me diagnosticaste esto (¿eres médico?) Porque si bien estoy delgada, no tengo ningún trastorno… me he chequeado varias veces ya por otros motivos”.

"Segundo, si te basas sólo en mi apariencia y das un veredicto por esto, la que está mal eres tú corazón. Si no sabe, si no lo estudio, si no fue mi doctor, mejor cállese" finalizó la nutricionista.