Gala se molestó por quienes la critican por no trabajar

La modelo española Gala Caldirola, se defendió en redes sociales de comentarios que la acusan de no trabajar, a raíz de las múltiples actividades que comparte en sus redes sociales.

Por dicha vía, la española dijo que un mensaje en particular desató su rabia. “Leí un comentario así, ‘las mujeres chilenas que si somos trabajadoras no tenemos tiempo para ir al gimnasio como Gala, que no lo es’. ¿A dónde quiero llegar? ¿Realmente alguien puede creer que una mujer madre de un bebe de un año no es trabajadora?”.

Caldirola además emplazó a la seguidora que le dejó el mensaje que la molestó y le dijo “ser madre es el trabajo mas complejo, pues nadie te enseña hacerlo, no tiene horarios ni pereza, así que ve y pregúntale a tu mamá: ¿fui mucho trabajo?”.

“Reflexionen las personas que todavía creen que las mujeres que crían a sus hijos no trabajan. Y en especial las mujeres que denigran a su propio género con pensamientos tan machistas y mediocres” dijo la modelo.