Daniela Castro sorprendió a sus seguidores en Instagram con su bikini rojo

13:11 La ex ganadora de Master Chef y panelista de "Mucho Gusti" escribió en su foto playera "Modo cambio de casa", y se llenó de elógios, “Guapísima, Diosa, Bella”; “Hermosa!!”; “Muy linda tu foto dany”; “Preciosa…!!! Me encantas”, entre otros.

Si bien ha estado alejada de las pantallas en el último tiempo, la ex ganadora de "Master Chef" y ex panelista de "Mucho Gusto", Daniela Castro, ha continuado con una fuerte presencia en las redes sociales, en las que comparte imágenes de sus viajes, looks, actividades laborales y sus proyectos.

En esa línea, y acorde a lo reportado por Guioteca , Daniela ya habría olvidado su quiebre con el español Pascual Fernández, con quien se mantuvo junto durante un año. Y aprovechó su buen momento para subir una imágen a Instagram en la que luce un bikini rojo con lunares blanco, la que acompañó del mensaje: “Modo cambio de casa”.

“Guapísima, Diosa, Bella”; “Hermosa!!”; “Muy linda tu foto dany”; “Preciosa…!!! Me encantas”, fueron algunos de los comentarios

de los más de 700 mil seguidores de Daniela, quienes la felicitaron efusivamente por su apariencia.