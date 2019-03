[VIDEO] Escándalo millenial: Famosa youtuber vegana fue grabada comiendo pescado

La famosa youtuber crudivegana Rawvana realizó un video para aclararle a sus seguidores su situación personal y médica, luego de que se viralizara un video en el que aparece comiendo pescado, algo que contraviene radicalmente a la enseñanza que transmite a través de sus vloggs (video bloggs).

30 minutos de disculpas utilizó Yovana Mendoza en el registro, en el que lamentó que sus fans y seguidores tuvieran que enterarse de ‘esa manera’ sobre los cambios que ha experimentado en los alimentos que consume.

La explicación de Mendoza es que consumió pescado debido a recomendaciones médicas, realizadas por especialistas que notaron algunas deficiencias en su salud a raíz de los alimentos que había dejado de incluir en su dieta.

Al respecto la youtuber señaló que “Después del primer año hice mi ayuno de agua, fue una de las experiencias más inreíbles que he tenido, estar en Costa Rica en medio de la nada y simplemente trabajar en mí fue algo que me transformó, pero después de eso perdí mi periodo, tuve amenorrea todo ese año y hasta finales de 2015”, reveló.

Y agregó que “fui a hacerme estudios y mis hormonas estaban desbalanceadas, nunca quise pensar que el problema fuera la dieta porque veía todos los beneficios que estaba teniendo, física y energéticamente me estaba sintiendo muy bien, pero tuve que agregar más grasas, empecé a comer alimentos cocinados”.

Mendoza en definitiva indicó que fue diagnosticada con Sibo, una enfermedad bacteriana que inflama los intestinos, lo que la obligó a cambiar sus hábitos alimenticios, lo que empezó a hacer desde hace dos meses, consumiendo huevos y pescado. Pero la Vlogger aclaró que pese a esto su salud aún no se encuentra recuperada al cien por ciento.

“Mi deseo más grande es poder regresar a comer los alimentos que más me gustan, sandias, camotes, frijoles, y ser un ejemplo de salud, saber que estoy ovulando, desde hace unas semanas me siento mejor, con energía, pero quiero regresar a la alimentación que he compartido con ustedes”, señaló la famosa youtuber.