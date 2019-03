Eliana Albasetti contestó las críticas por su cuerpo: “Paremos de buscar la flacura extrema"

14:47 Eliana Albasetti no lo ha pasado bien en redes sociales, pues la argentina ha recibido “felicitaciones” por un supuesto embarazo cuando en realidad nunca lo estuvo.

Eliana Albasetti no lo ha pasado bien en redes sociales, pues la argentina ha recibido “felicitaciones” por un supuesto embarazo cuando en realidad nunca tuvo.

La argentina aclaró la situación lo que dio para que muchos seguidores la cuestionaran por aspecto físico. Por esto Albasetti respondió a través de su cuenta de Instagram a todos los cuestionamientos.

La ex chica calle 7 publicó una foto de ella en la que aparece disfrutando en una piscina y la acompañó del siguiente mensaje: "Siempre vemos a mujeres luchando contra su peso. Mientras observan constantemente su figura en el espejo, llevan un minucioso registro de su dieta e incluso algunas envidian a las chicas delgadas todo el tiempo. ¡Es momento de aprender a apreciar nuestras curvas!".

"Paremos de buscar la flacura extrema, y valoremos un poco más lo que tenemos. Me acuerdo cuando trabajaba como modelo de pasarela y me era imposible entrar en un talle 36. Y dejen de decirme que estoy más gordita, ¡sí! Es verdad y se ve a simple vista. ¡Pero me encanta!”, finalizó Albasseti.

La imagen obtuvo más de 8 mil “Me Gusta” y sumó más de 300 comentarios.