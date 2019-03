Polola de "Cangri" le dedicó emotivas palabras a través de Instagram: "Cómo me gustaría despertar y tenerte aquí"

16:06 En el mensaje, Araceli Díaz recordó las frases que el ex chico reality solía decirle.

La polola de Sebastián “Cangri” Leiva, Araceli Díaz Martínez, recordó a su fallecido novio a través de su cuenta de Instagram, en una imagen en la aparecen juntos.

En el mensaje, Díaz recuerda las frases que “Cangri” solía decirle, y también le dedicó emotivas palabras.

La joven escribió en la red social que “cómo me gustaría despertar y tenerte aquí a mi lado. Cómo me encantaría darte un besito de buenos días, cómo amaría comenzar el día con una sonrisa tuya, con un “despierte mi chiquitita hermoooosa”, con un “ya qué hacemos, movámonos antes que se nos vaya el día” o el típico “vamos a comprar para el desayuno, que ¿quiere comer?” o mucho mejor el “o si vamos a donde mi mamá nomá y llevamos cositas ricas”.

“Imagino esto, y te juro que te escucho diciéndome cada una de estas palabras. Te juro que cada recuerdo tuyo me hace sentirte un poquito más cerca. Cómo te extraño mi vida, como te necesito cada segundo del día. Fuiste la personita mas llena de amor que yo he conocido en esta vida, ese corazón hermoso del que yo me enamoré, nunca en nadie lo volveré a encontrar” añadió.

“Buenos días papito lindo, te amamos con todo nuestro corazón” finalizó Díaz.

La imagen cuenta con más de 84 mil “Me Gusta” y sus seguidores le escribieron palabras de aliento para este difícil momento por el que está pasando. “Fuerza mi niña” y ”fuerzas y pídele a Dios que te ayude. Bendiciones a ti y la bebé” fueron algunos de los comentarios.