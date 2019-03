Tonka y su radical cambio de look: “No pensé que me iba a ver más joven”

La animadora del matinal de Canal 13, Tonka Tomicic, sorprendió el lunes con un radical cambio de look, el que mostró mediante una fotografía en su cuenta de Instagram.

La fotografía le valió una serie de elogios de los usuarios de la red y, en conversación con LUN, la conductora de “Bienvenidos” abordó la decisión.

“Quería corto, pero no me atrevía. Llevaba tres días pensándolo” dijo Tomicic quien añadió que “no pensé que me vería más joven. Sí me quería ver más fresca”.

“Es como volver a empezar. Cuando partí en televisión tenía el pelo corto” sostuvo la animadora.

La conductora del matinal del 13 dijo también que “es un corte que puedo usarlo para ellado, para adelante con chasquilla, todo para atrás o más desordenado (…) es un juego”.