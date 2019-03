Paloma Mami y las relaciones de pareja: "Odio la sensación de que alguien piense que soy suya”

Paloma Mami conversó con el sitio Genius.com donde se refirió a distintos aspectos amorosos y de su vida más privada, por ejemplo, aclaró cómo le gustan los hombres, las relaciones de pareja y qué piensa del amor.

La cantante trap nacional aclaró que “soy demasiado independiente, nunca he estado en una relación, odio la sensación de que alguien piense que soy suya”.

“No soy una persona emocionalmente estable, no puedo estar en una relación, no me puedo comprometer. Puedo estar varios meses con alguien y cuando me doy cuenta que están pensando que tenemos una relación, me complico y busco la forma de salir de ahí”, añadió la intérprete de “No Te Enamores”.

Al referirse por sus gustos en cuánto a los hombres, Paloma contó que “me gustan los chicos malos” y “no me atrae que me hablen cosas cursis, como yo no soy como los otros tipos y, nunca conocí a alguien como tú. Para mí funciona más tener cosas en común, como que te guste Drake”.

Finalmente, la cantante aseguró que “no voy a cambiar por un pene… es como… no quiero sonar grosera porque mi mamá y mi abuela van a ver esto. Pero lo que me refiero es que no voy a cambiar por alguna persona. No me refería al pene literalmente, me refiero al hombre”.