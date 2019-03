"Usted no lo haga": Mucho Gusto se llena de críticas tras promover aplicaciones para “psicopatear” a la pareja

El matinal Mucho Gusto, de Mega, comenzó el programa de este día martes con una temática que no dejó indiferente a nadie: aplicaciones para psicopatear a tu pareja.

Durante el programa diversos miembros del panel contaron sus propias experiencias y hasta llegaron a dar algunos ejemplos de apps para llevar a cabo esto.

El hecho fue duramente criticado en las redes sociales, especialmente por el Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC), desde dónde recordaron la violencia que se ejerce tras este tipo de acciones y lo peligroso de validarlas a través de medios masivos.

A través de la cuenta de la OCAC en Twitter escribieron al respecto “Usted no lo haga: no se ‘sicopatea’ a la pareja, no se invade el espacio personal/privado de las personas, es una forma de control y de violencia simbólica dentro de la pareja. Macabro que un medio masivo lo sume a su contenido”.

Esto además de los múltiples comentarios en las mismas redes sociales que han seguido criticando la falta de criterio del matinal durante toda esta jornada.