Jhendelyn Nuñez preocupó a sus seguidores por sus problemas de salud

La modelo, Jhendelyn Nuñez preocupó a sus seguidores luego de que publicara una foto a través de su cuenta oficial de Instagram donde indicó que se encontraba mal de salud por constantes ataques de colon.

La ex Reina del Festival subió una imagen de ella y junto escribió un mensaje contando lo ocurrido. “Hoy tuve 3 ataques fuertes de colon 6:30am, 9:30 y 14:30 me quería morir. (si no fuera por las pastillas ) Primera vez que me pasa tan seguido… y hay que decirlo, es muy doloroso los 'min' que dura”.

"Claramente algo está anda mal y creo que es mi alimentación (todo lo que como me hincha y me hace mal), mañana me iré a ver sí o sí” añadió.

Además, la modelo le pidió a sus seguidores que por favor le recomendaran datos de especialistas de colon. “Se que much@s sufren de esto por todos los consejos que me llegan por interno, pero si me pueden ayudar con datos de especialistas de colon porfis, ya que hablé con algunos y están full con las horas. Se los agradezco”.