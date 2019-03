Julio César Rodríguez arremetió contra Andrés Caniulef tras críticas por entrevista a la ex esposa de Jadue

El conductor del matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Julio Cesar Rodríguez, disparó contra Andrés Caniulef, luego de que éste criticara la entrevista que le realizó a la ex esposa de Sergio Jadue, María Inés Facuse.

"He escuchado algunos colegas como Andrés Caniulef que se han ido con los tarros y que no cachan nada de Periodismo, porque no cuesta nada Andrés llamarme (…) aquí la entrevista no es que María Inés Facuse nos llama para contarnos su triste historia, aquí no nos llaman para cobrar una entrevista. Aquí nosotros nos enteramos por gente, reporteamos, hicimos la tarea periodística y ella estaba trabajando en un local de comida rápida” expresó el animador.

Además, aclaró el trabajo periodístico que hubo detrás de la entrevista que fue exhibida por las pantallas de Chilevisión. “Nosotros hicimos la pega periodística, no fue una pirateada (…) la seguimos por meses, no fue por días, o semanas para llegar a un acuerdo económico. Fue cuando ella se empezó a sentir acorralada por el no pago del arriendo, el seguro médico, seguro del auto y ahí nos contactaron, hubo un oportunismo periodístico. No fue nada de que nos llamaran, como lo mismo colegas están dando a entender y eso me molesta”.