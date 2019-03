Carolina Arregui reveló que siente “mala onda” de parte de Claudia Di Girolamo

09:21 La actriz dijo pensar que la situación nació en los 80, mientras ella estaba casada con el director Óscar Rodríguez, quien la hacía protagonista de sus producciones. “Hay como una cosa, no sé… ,(…) de cortar con cuchillo el ambiente…” sostuvo.

La actriz Carolina Arregui, dijo en el matinal “Muy Buenos Días” de TVN, que cree que hay una relación tensa de parte de Claudia Di Girolamo hacia ella, la que cree, nació en los años 80, cuando ella estaba casada con el director Óscar Rodríguez, quien le daba los papeles protagónicos.

“Con Claudia nos conocemos hace años. Hicimos muchas teleseries en Canal 13. Y de repente la vida nos separó. Ella se vino para acá (TVN) y yo me quedé allá (Canal 13). No sé qué es lo que pasa, hay como una cosa, no sé… ,(…) de cortar con cuchillo el ambiente…” dijo Arregui.

La actriz, en la conversación, recordó que ambas coincidieron en el pasado Festival de Viña del Mar y que cuando ella pasó saludando a una serie de actores que estaban en la Quinta Vergara, incluida Di Girolamo, al momento de saludarla, la protagonista de “La Fiera”, sólo se inclinó para dejarla pasar.

“Entonces le digo ¡hola Claudia!” dijo Arregui, quien relató que Di Girólamo sólo la saludo de forma lacónica.

“Cuando uno lo único que quiere es que te digan ‘¡hola! ¡¿Cómo estás?! ¡Tanto tiempo! Buena onda’. Pasé y dije ‘como que se respira mala onda, pero no importa, no voy a enganchar con ese tipo de cosas’” dijo Arregui, quien añadió que “la quiero mucho, la respeto mucho. Siento una gran admiración por ella. Está trabajando, está haciendo teleseries y nada. Yo tengo buena onda. Quisiera algún día entender…”.