Raquel Argandoña y reclamo de Maite Orsini por invitación de "vestido corto": "Lo está haciendo para figurar"

La panelista del matinal de Canal 13, Raquel Argandoña, se refirió al reclamo de la diputada Maite Orsini, debido a que la invitación emanada desde La Moneda, para el almuerzo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, exigía por protocolo, que las mujeres asistieran con "vestido corto".

Argandoña desestimó el reclamo de Orsini y dijo que "esto pertenece a un protocolo oficial, de muchos años. Uno, que te llegue esta invitación, sabe perfectamente. Yo creo que esta diputada lo está haciendo para figurar. Esta es mi opinión personal".

"Ella entendió que iba a ir con… que le estaban exigiendo que fuera de minifalda. Uno entiende perfectamente que cuando te dicen vestido corto se trata de no ir de vestido largo ni de pantalón, porque es un almuerzo oficial" planteó Argandoña.

