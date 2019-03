Pedro Engel y su salida de Canal 13: “Abracé a la persona que me traicionó”

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, el tarotista Pedro Engel, abordó aspectos de su salida de Canal 13 y afirmó haber abrazado a la persona que lo “traicionó”.

“Yo soy virgo. A nosotros, los virgo, lo que más nos duele es la deslealtad. Es una cosa que a mí me da rabia, porque yo confío mucho en que si somos amigos… Pero he aprendido que también si somos amigos, tú tienes tu puñal y un día me lo vas a enterrar” dijo Engel.

El tarotista dijo que su salida fue una decisión personal y al ser consultado si hubo deslealtad en su salida de Canal 13 afirmó que “¿qué es lo que es eso? Tanto tiempo que salí de Canal 13. Ya no acuerdo”.

Engel dijo haberse ido con buenos recuerdos y, además con un tremendo cariño por el equipo con el que trabajo en la estación. Sin embargo, afirmó que “abracé a la persona que me traicionó, y la amo de todo mi corazón. Y si esa persona, no vamos a decir nombre, pero necesita un riñón mío, yo se lo daría. Lo digo sinceramente”