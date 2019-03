[VIDEO] "El baile más costoso del mundo" Miss Universo quebró corona avaluada en $165 millones en celebración tras el retorno a su país

En entrevista con la organización Miss Universe la actual Miss Universo, Catriona Gray, se confesó y contó cómo se rompió la afamada corona avaluada en USD $250.000 dolares ($165.625.000 millones de pesos).

El hecho ocurrió el pasado 22 de febrero, durante la celebración de bienvenida, tipo parada, de Gray en su país, Filipinas.

En la ocasión Catriona, quien se encontraba visiblemente emocionada, se encontraba bailando y saludando a sus compatriotas, momento en el que se le desprendió un pedazo de la incónica corona del Miss Universo, conocida como la "corona Makimoto", y que ha sido usada por varias ganadoras del certámen.

Gray introdujo su "confesión" en la entrevista señalando que “Una de las cosas que más me gustan de la parada es que tienen esta banda rodante, con tambores, y me hacen querer bailar. Así es que termino bailando, aunque no soy muy buena bailarina”.

Un detalle interesante de la -ahora quebrada- corona, es que su nombre oficial es "Ave Fénix", pero se le conoce como La Mikimoto porque esta fue la firma joyera japonesa que la diseñó a petición de Miss Universo, y está hecha de diamantes, brillantes y perlas cultivadas.

Acá les compartimos el momento del "accidente" y la divertida confesión de Catriona Gray.