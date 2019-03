Monserrat Álvarez y críticas de Maldonado: "Para el concepto que ella tiene o hace, yo no sirvo"

La periodista y conductora de uno de los segmentos de las mañanas en Chilevisión, Monserrat Álvarez, se refirió a las feroces críticas que recibió de parte de la panelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado.

En su programa radial, Maldonado cuestionó las aptitudes de la periodista para animar un segmento de entretención en un matinal.

"¿Por qué, si la palabra dice ‘animación’, ponen a una lectora de noticias que sigue leyendo? Si tú ves el matinal del 11, ella sigue teniendo la conducta de lectora" dijo Maldonado.

Consultada al respecto por Intrusos, Álvarez dijo que "le encuentro toda la razón. Porque justamente, para matinal, lo que quizá ella concibe como matinal, para el concepto que ella tiene o que ella hace, yo no sirvo". "Estoy haciendo otro matinal, una cosa distinta", añadió.

"Va con mi línea, que es una mezcla de opinión, de cosas ciudadanas, temas ciudadanos. También nos reímos un poco, pero obviamente que el matinal que ella está pensando tiene toda la razón", afirmó la periodista.

Sobre el espacio que se encuentra animando, Álvarez dijo que "me siento muy cómoda. La verdad es que me resulta súper natural, porque tiene mucho que ver con lo que yo hago, se junta un poco las noticias, se junta un poco las entrevistas más humanas que a mí me interesan".