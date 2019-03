[VIDEO] Kel Calderón troleó a su madre en adelanto de su nuevo vídeo en redes sociales

La influencer Kel Calderón compartió un adelanto con sus seguidores de su próximo vídeo en Youtube, registro que muestra curiosas situaciones que se dieron en un viaje junto a su madre Raquel Argandoña.

El adelanto fue compartido a través de su cuenta de Instagram donde Kel además escribió: Contra TODOS MIS INSTINTOS y preocupaciones de línea editorial (porque creo que este adelanto es sólo resistible en YouTube) les dejo un preview de lo que será “Conociendo a la verdadera mamá Raquel”.

En el vídeo se puede observar cómo la influencer "trolea" a su madre por diferentes temas, de hecho en uno de los vídeos le pregunta si volvería con su padre, Hernán Calderón. La panelista de Bienvenidos le responde si ella volvería con Pangal Andrade.

Sus seguidores no tardaron en responder el simpático adelanto. “Buenísimo k3lcalderon son espectaculares tú y tu mama me encanta verlas” y “Me reí mucho con ustedes me caen súper”, fueron algunos comentarios que le dejaron a la joven.