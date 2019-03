Patricia Maldonado arremetió contra Joaquín Méndez y Karol Dance tras broma en pantalla

Patricia Maldonado se indignó con Karol Lucero y Joaquín Méndez, por una broma en pantalla, en la que también se mostró muy molesta con Karla Constant.

Esta mañana en el matinal “Mucho Gusto”, Méndez y Lucero se encontraban haciendo un despacho en un mecánico donde estaban arreglando el auto de Maldonado y, fue ahí cuando se metieron a revisar las cosas y comenzaron a sacar ropa.

Una de las prendas era un calzón. Karol y Joaquín juguetearon e incluso lo olieron. Eso indignó a Maldonado.

“¡Vas a llegar al estudio y no te vas a escapar! ¡Te lo digo al tiro, cabrito!” expresó Patricia Maldonado.

Ahí fue cuando la pareja sacó un calzón del auto, donde todo el panel empezó a opinar de lo que era. Algunos indicaron que era un tuto, otros un pañal. Méndez empezó a juguetear con el cuadro.

Y Karla Constant dio una mala idea que enojó aún más a Patricia Maldonado. "Huélelos” expresó la conductora. A lo que la panelista le respondió "¿Te digo algo? Esta parte no la encuentro nada de graciosa".

"Si ustedes piensan que hay que reírse de eso, a mí me parece que es una soberana estupidez. Muy básico, porque podrían sacar un calzoncillo de ustedes y reírse del calzoncillo. No me parece gracioso hasta aquí” agregó.

Lejos de terminar la discusión, Karol Dance empezó a oler de nuevo la ropa, y ahí fue cuando Maldonado arremetió contra él y lanzó “¡¿Por qué no te reí de los calzones de tu mamita?! ¡Sácale a tu abuelita los calzones!”.

Karla Constant lejos de apagar el fuego, empezó a molestar a la panelista, la que expresó “No hagas con otros lo que no quisieras que hicieran contigo, Karla Constant”