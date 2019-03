Pampita y sus diez años de relación con Benjamín Vicuña: "Te puedo asegurar que he sido intachable"

Hace un tiempo, Carolina "Pampita" Ardohain, tiene un nuevo romance con el empresario, Mariano Balacerce, en medio de muchos rumores, tras el término de su relación con Juan “Pico” Mónaco.

En una entrevista publicada en "Caras" la modelo recordó la relación de diez años que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña, quien actualmente está en pareja con la actriz Eugenia "China" Suárez.

La modelo expresó que "cuando he estado en pareja con el padre de mis hijos, te puedo asegurar que he sido intachable. Y si después el amor resultó como resultó, no está en mis manos. Son cosas que pasan, cosas que le pasan a cualquier mujer. Con mi vida amorosa, he hecho lo mejor que he podido".

Según las consultas por su nuevos romances, y la exposición que ha tenido, la modelo respondió "Si voy a una fiesta y estoy en la pista de baile, no me estoy filmando con un teléfono. Yo estoy haciendo mi vida. Si alguien saca un teléfono, ya no está en mis manos".

“Si voy al cine, estoy en la fila comprando pochoclos, y alguien me saca una foto con el teléfono, no lo estoy poniendo en mis redes. Si vos ves mis redes, cada tanto pongo algo de mis hijos, pero no te hago un reality del día a día" añadió Pampita.

Finalmente, la modelo aseguró que "No soy tan expuesta como ustedes imaginan. Son los demás quienes me exponen con sus celulares, no soy yo. No me quiero estar defendiendo de la maldad de los demás. ¿Vos me entendés o no?".