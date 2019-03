Polola de Sebastián "Cangri" Leiva le dedicó emotivas palabras tras un mes de su muerte

Este sábado se cumple un mes de la confirmación de la inesperada muerte de Sebastián Leiva, más conocido como Cangri, quien fue encontrado sin vida en el desierto boliviano.

Por esto, la polola de “Cangri”, Araceli Díaz, publicó vídeos en sus “historias “a través de su cuenta de Instagram para recordar los momentos que pasaron juntos. En uno de los registros se ve que quien graba es Sebastian, mientras ella se encuentra saliendo del baño.

La joven escribió “un mes ya. Te extraño mi pesadito. Te amo mi bebé. Mil besitos para ti”.

Luego, subió otra “historia” en la que dijo que “hablen, hablen y llénense la boca hablando, hasta que se cansen… este mundo en el nos quedamos nosotros en una basura, cada vez peor. La gente es cada vez más mala, ama el morbo, ama hablar mal del otro, ama ver a la gente sufrir, ama ver la desgracia ajena. Me duele que ya no estés, pero al menos tú ya estás descansando chanchito, al menos tu no tienes que ver ni presenciar tanta maldad. Y créeme que a nosotros ya no nos importa, nosotros tenemos nuestros corazones llenos de amor, llenos de paz, nosotros tenemos la más importante a nuestro lado, y ese es Dios. Y con eso lo tenemos todo. Tú descansa”.

Además, la joven compartió como publicación una imagen de Sebastián Leiva, donde le dedica emotivas palabras. Díaz manifestó “un mes desde que ya no estás... un mes desde que no te dejo de pensar ningún segundo de mi día. Hoy soñé contigo, hoy soñé que estábamos juntos y te pude tener tan cerquita mio. Me retabas porque me demoraba mucho en subir al avión y perdía el vuelo, pero me decías que tendría que esperar el siguiente y que allá nos encontraríamos”.

“Te amo mi vida, y te debo tantos abrazos, tantos besitos, tantos te amos que se que te los voy a volver a dar algún día. Yo se y tengo la fe de que Dios nos va a volver a juntar” finalizó.